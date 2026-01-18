Ministar finansija: Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih Tramp ucenjuje

Politika pre 1 sat
Ministar finansija: Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih Tramp ucenjuje

Nemačka će uvek pružiti ruku SAD kako bi se našla rešenja, ali Berlin ne može da ide na ruku Vašingtonu po ovom pitanju, kaže Lars Klingbajl

BERLIN - Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih „ucenjuje” američki predsednik Donald Tramp, izjavio je danas nemački ministar finansija i potpredsednik vlade Lars Klingbajl, nakon što je američki predsednik najavio dodatne carine da bi izvršio pritisak na Evropu u sporu oko Grenlanda. Nemačka će uvek pružiti ruku Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se našla zajednička rešenja, ali Berlin ne može da ide na ruku Vašingtonu po ovom pitanju,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Uživo Nemačka vojska danas napušta Grenland! Evropa razmatra do sada nezamislivu odmazdu protiv Trampa! "Neće nas ucenjivati"…

Uživo Nemačka vojska danas napušta Grenland! Evropa razmatra do sada nezamislivu odmazdu protiv Trampa! "Neće nas ucenjivati" (foto/video)

Kurir pre 54 minuta
Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Beta pre 2 sata
Nekada prognoza, danas realnost: Medvedev o globalnom apsurdu

Nekada prognoza, danas realnost: Medvedev o globalnom apsurdu

Pravda pre 1 sat
Medvedev nabrojao nemoguće stvari koje se danas ostvaruju

Medvedev nabrojao nemoguće stvari koje se danas ostvaruju

Vesti online pre 2 sata
Dmitrijev: Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas žive u svetu ere Džozefa Bajdena

Dmitrijev: Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas žive u svetu ere Džozefa Bajdena

NIN pre 3 sata
Kako Evropska Unija planira da odgovri Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Kako Evropska Unija planira da odgovri Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Newsmax Balkans pre 3 sata
Kako Evropska unija planira da odgovori Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Kako Evropska unija planira da odgovori Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonNemačkaBerlinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp planira da osnuje odbor za mir, za stalno članstvo traži milijardu dolara; Pozivnicu dobio i Edi Rama

Tramp planira da osnuje odbor za mir, za stalno članstvo traži milijardu dolara; Pozivnicu dobio i Edi Rama

RTV pre 24 minuta
Rodrigez: Venecuela ima suvereno pravo da održava odnose sa Kinom, Iranom i Rusijom

Rodrigez: Venecuela ima suvereno pravo da održava odnose sa Kinom, Iranom i Rusijom

RTV pre 9 minuta
Rusija i Ukrajina nastavili međusobne napade na energetske sisteme

Rusija i Ukrajina nastavili međusobne napade na energetske sisteme

Danas pre 9 minuta
Tenzije na vrhuncu: Iran odbacio američke tvrdnje i obećao „čvrst i odlučan“ otpor agresiji

Tenzije na vrhuncu: Iran odbacio američke tvrdnje i obećao „čvrst i odlučan“ otpor agresiji

IndeksOnline pre 4 minuta
Evropski lideri jednoglasno protiv Trampovog plana za Grenland, iz Nemačke stiže oštra rekacija: „Nećemo dozvoliti ucene“…

Evropski lideri jednoglasno protiv Trampovog plana za Grenland, iz Nemačke stiže oštra rekacija: „Nećemo dozvoliti ucene“

Nova pre 29 minuta