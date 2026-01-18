Ministar finansija: Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih Tramp ucenjuje

Nemačka će uvek pružiti ruku SAD kako bi se našla rešenja, ali Berlin ne može da ide na ruku Vašingtonu po ovom pitanju, kaže Lars Klingbajl

BERLIN - Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih „ucenjuje” američki predsednik Donald Tramp, izjavio je danas nemački ministar finansija i potpredsednik vlade Lars Klingbajl, nakon što je američki predsednik najavio dodatne carine da bi izvršio pritisak na Evropu u sporu oko Grenlanda. Nemačka će uvek pružiti ruku Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se našla zajednička rešenja, ali Berlin ne može da ide na ruku Vašingtonu po ovom pitanju,