Osam skijaša poginulo u snežnim lavinama u Austriji

Radio 021 pre 45 minuta  |  Tanjug
Austrijski gorski spasilački timovi su saopštili da je osmoro skijaša stradalo u lavinama.

Petoro je izgubilo život kod Salcburga, a troje u okrugu Murtal u Štajerskoj. Austrijski mediji prenose da je oko 150 spasilaca pokušalo da izvuče tri tela skijaša iz Češke koje je lavina zatrpala u oblasti Pustervald, u okrugu Murtal u Štajerskoj, ali da je akcija prekinuta zbog vremenskih prilika i biće nastavljena danas. Jedna skijašica je ranije kod Salcburga zatrpana lavinom na nadmorskoj visini od 2.200 metara, a njen suprug je prijavio nesreću oko 12.30
