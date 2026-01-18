Osam skijaša poginulo u snežnim lavinama u Austriji

Austrijski gorski spasilački timovi su saopštili da je osmoro skijaša stradalo u lavinama.

Petoro je izgubilo život kod Salcburga, a troje u okrugu Murtal u Štajerskoj. Austrijski mediji prenose da je oko 150 spasilaca pokušalo da izvuče tri tela skijaša iz Češke koje je lavina zatrpala u oblasti Pustervald, u okrugu Murtal u Štajerskoj, ali da je akcija prekinuta zbog vremenskih prilika i biće nastavljena danas. Jedna skijašica je ranije kod Salcburga zatrpana lavinom na nadmorskoj visini od 2.200 metara, a njen suprug je prijavio nesreću oko 12.30