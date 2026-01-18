RHMZ savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju se savetuje oprez zbog poledice

NOVI SAD - Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se oprez zbog lokalnog zaleđivanja mokrih površina i stvaranja poledice, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura će biti u padu, a u košavskom području jak jugoistočni vetar pojačavaće subjektivni osećaj hladnoće. U Timočkoj Krajini, na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije očekuje se mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura