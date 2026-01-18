Karlos Alkaraz pobedio “domaćina” i publiku na startu Australijan opena

Vesti online pre 2 sata  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Karlos Alkaraz pobedio “domaćina” i publiku na startu Australijan opena

Sjajni španski teniser i trenutno prvi na svetu, Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas bez ikakvih problema na startu prvog Grend slema u sezoni bio bolji od domaćeg tenisera Adama Voltona u tri seta za samo dva sata i osam minuta provedenih na terenu – 3:0 (6:3, 7:6, 6:2).

Nije imao danas Karlos previše problema na ovom meču, osim tokom drugog seta, kada je Australijanac na krilima publike uspeo da stigne do tajbrejka. Međutim, tamo se potpuno raspao. U prvom setu je Alkarazu bio dovoljan jedan brejk, do kojeg je stigao pred sam kraj, kada je iskoristio tek treću brejk loptu u gemu koja mu se ukazala. Mogao je i ranije Karlitos da oduzme servis rivalu, imao je dve šanse za to, ali se Volton pokazao kao dosta žilav. Drugi set bio je
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Najveći grend slem maratonci u istoriji: Dvojica Srba u top 5

Najveći grend slem maratonci u istoriji: Dvojica Srba u top 5

Sport klub pre 5 minuta
Olgino jasno ne na pitanje o Venus, nije imala nikakvu dilemu

Olgino jasno ne na pitanje o Venus, nije imala nikakvu dilemu

Nova pre 1 sat
Venus izgubila od Olge, pa poručila: "Razmisliću"

Venus izgubila od Olge, pa poručila: "Razmisliću"

B92 pre 1 sat
Herojski preokret i pobeda Olge Danilović protiv čuvene Venus Vilijams na startu Australijan opena

Herojski preokret i pobeda Olge Danilović protiv čuvene Venus Vilijams na startu Australijan opena

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Veliko slavlje Olge Danilović posle pobede nad Venus Vilijams i poruka na srpskom jeziku na terenu

(VIDEO) Veliko slavlje Olge Danilović posle pobede nad Venus Vilijams i poruka na srpskom jeziku na terenu

Danas pre 1 sat
Kecmanović poražen u Australiji

Kecmanović poražen u Australiji

Vesti online pre 2 sata
Olga Danilović stala pred ženu koja stalno vređa Srbe: Pogledala ka "trobojci" i progovorila na našem

Olga Danilović stala pred ženu koja stalno vređa Srbe: Pogledala ka "trobojci" i progovorila na našem

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisAustralian OpensportKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

Sebastijan Polter novi fudbaler Partizana

Sebastijan Polter novi fudbaler Partizana

Danas pre 0 minuta
Saudijska Arabija prvi protivnik „orlova“ u martu: Srbiju možda čeka spektakularan prijateljski duel u drugoj utakmici!

Saudijska Arabija prvi protivnik „orlova“ u martu: Srbiju možda čeka spektakularan prijateljski duel u drugoj utakmici!

Hot sport pre 19 minuta
Manojlović: Spremni smo da damo 200 posto protiv Splićana; Ocokoljić: Iskusni su i imaju prednost u visini

Manojlović: Spremni smo da damo 200 posto protiv Splićana; Ocokoljić: Iskusni su i imaju prednost u visini

Morava info pre 19 minuta
Orao Milosavljev i austrijski reprezentativac Beloš sedam godina delili svlačionicu, u ponedeljak dele samo teren i želju da…

Orao Milosavljev i austrijski reprezentativac Beloš sedam godina delili svlačionicu, u ponedeljak dele samo teren i želju da pobede: Sudbina Srbije u rukama kuma

Dnevnik pre 0 minuta
Srbija dobila užasnu vest pred put u Portugal: Jezive povrede reprezentativke, propušta Evropskog prvenstvo

Srbija dobila užasnu vest pred put u Portugal: Jezive povrede reprezentativke, propušta Evropskog prvenstvo

Nova pre 19 minuta