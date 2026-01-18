Karlos Alkaraz pobedio “domaćina” i publiku na startu Australijan opena

Sjajni španski teniser i trenutno prvi na svetu, Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas bez ikakvih problema na startu prvog Grend slema u sezoni bio bolji od domaćeg tenisera Adama Voltona u tri seta za samo dva sata i osam minuta provedenih na terenu – 3:0 (6:3, 7:6, 6:2).

Nije imao danas Karlos previše problema na ovom meču, osim tokom drugog seta, kada je Australijanac na krilima publike uspeo da stigne do tajbrejka. Međutim, tamo se potpuno raspao. U prvom setu je Alkarazu bio dovoljan jedan brejk, do kojeg je stigao pred sam kraj, kada je iskoristio tek treću brejk loptu u gemu koja mu se ukazala. Mogao je i ranije Karlitos da oduzme servis rivalu, imao je dve šanse za to, ali se Volton pokazao kao dosta žilav. Drugi set bio je