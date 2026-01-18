Kecmanović poražen u Australiji

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Australijan opena, pošto je u prvom kolu u Melburnu izgubio od Argentinca Tomasa Martina Ečeverija 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 54 minuta. Ečeveri je 61. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 59. mestu ATP liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i argentinskog tenisera, a treći trijumf Ečeverija, koji će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv Britanca Artura Ferija, koji je u prvom kolu pobedio Italijana Flavija Kobolija 7:6 (7:1), 6:4, 6:1. Ečeveri je dobio prvi set rezultatom 6:3, a onda je Kecmanović napravio preokret, pošto je osvojio