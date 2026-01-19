Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nakon višečasovne blokade ulaza

Profesorka Kleut dobila je vremenski neograničen aneks ugovora, dok se čeka konačna odluka proširenog Senata Zaposleni i studenti traže od poslovodstva da javno podrže profesorku Kleut u njenim pravima i statusu na fakultetu Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović rekao je danas tokom sastanka sa zaposlenima na tom fakultetu da profesorka Jelena Kleut ima posao "dok god ne stigne zvanična pisana odluka Senata". Sastanak je usledio nakon