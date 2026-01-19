Jelena Kleut za Insajder: Uprkos mogućim teškim konsekvencama, građani ne smeju da ćute (VIDEO)

Nekoliko desetina profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jutros je blokiralo dekanat u znak protesta protiv odluke da Jelena Kleut ne bude izabrana za redovnu profesorku. Profesorka Kleut ističe da ćutanje dugoročno šteti, poziva na javni stav, zajedništvo i očuvanje dostojanstva, dok upozorava da visoko obrazovanje u Srbiji gubi autonomiju i suočava se sa dugogodišnjim problemima zarobljenih institucija.

Tokom jutrošnje blokade, na vrata dekanata postavljene su poruke u kojima je naznačeno "ko je sledeći" i "kako ste glasali", a pojavila se i ilustracija krvave šake. Prethodno su članovi kolektiva fakulteta uputili zahtev poslovodstvu da zaštiti zaposlene i instituciju, naglašavajući ozbiljnost situacije i moguće posledice po ceo univerzitet. U zahtevu, koji je potpisalo 116 zaposlenih, traži se da rukovodstvo javno i formalno stane u odbranu fakulteta,