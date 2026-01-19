Posle blokade: Dekan Filozofskog fakulteta obećao podršku profesorki Kleut

Luftika pre 1 sat
Posle blokade: Dekan Filozofskog fakulteta obećao podršku profesorki Kleut

Profesori koji su jutros blokirali ulaz u dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održali su sastanak sa dekanom Milivojem Alanovićem.

Podsetimo da je više od 115 zaposlenih na Filozofskom fakultetu podnelo zahtev upravi da reaguje na odluku proširenog Senata da se odbije prigovor Jelene Kleut nakon što nije izabrana u zvanje redovne profesorke, zbog čega ostaje bez posla. Šefica Odseka za medijske studije Smiljana Milinkov rekla je za Blokada info da je zaključak sastanka sa dekanom to da će se razmotriti opcije da sa Jelenom Kleut ne bude raskinut ugovor o radu. “Osnovni zaključak je obećanje da
