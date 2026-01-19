Gagić: Prvi derivati iz rafinerije 26. januara, isporuka narednog dana, pokrenuti svi pogoni

Direktor Bloka Prerada u kompaniji NIS Vladimir Gagić izjavio je danas da su počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte u Pančevu i da su pokrenuti svi pogoni, kao i da se prvi komercijalni derivati iz rafinerije očekuju 26. januara, a njihova isporuka na tržište 27. januara. "Pristizanje sirove nafte iz uvoza i zahvaljujući zalihama domaće sirove nafte formirali su se uslovi za start rafinerije", rekao je Gagić ekipi Tanjuga tokom posete Rafineriji nafte u