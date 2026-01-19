Macut i ambasador EU o problemima srpskih profesionalnih vozača u Šengenu

N1 Info pre 59 minuta  |  Beta
Macut i ambasador EU o problemima srpskih profesionalnih vozača u Šengenu

Premijer Srbije Đuro Macut je ambasadoru EU Andreasu fon Bekeratu predložio rešenje problema o ograničenom boravku srpskih profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Macut je rekao da ograničenje od šest meseci, koje inače važi za sve putnike u Šengen, "dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da im je omogućeno da obavljaju poslove prevoza putnika i robe samo šest meseci u godini, što je ekonomski neodrživo za poslodavce i ovu profesiju čini neisplativom". On je dodao da je od uvođenja elektronskog sistema kontrole granica ovaj problem eskalirao i preti da u potpunosti parališe rad transportne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Blokade granica zbog EES sistema: Kamiondžije upozoravaju na kolaps transporta

Blokade granica zbog EES sistema: Kamiondžije upozoravaju na kolaps transporta

Vreme pre 14 minuta
Macut predao non-pejper sa rešenjem za prevoznike fon Bekeratu

Macut predao non-pejper sa rešenjem za prevoznike fon Bekeratu

Danas pre 20 minuta
Macut ambasadoru EU predložio rešenje za problem srpskih profesionalnih vozača u Šengenu

Macut ambasadoru EU predložio rešenje za problem srpskih profesionalnih vozača u Šengenu

Insajder pre 49 minuta
Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

RTV pre 1 sat
Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

NIN pre 1 sat
Srbija predložila rešenja za ublažavanje ograničenja boravka vozača u Šengenskom prostoru

Srbija predložila rešenja za ublažavanje ograničenja boravka vozača u Šengenskom prostoru

Ekapija pre 1 sat
Naš transport može da se ugasi! Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

Naš transport može da se ugasi! Macut sa Bekeratom o ograničenju boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru

Blic pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Premijer SrbijeEUŠengenĐuro Macut

Društvo, najnovije vesti »

Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nakon višečasovne blokade ulaza

Završen sastanak na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nakon višečasovne blokade ulaza

Blic pre 30 minuta
Blokade granica zbog EES sistema: Kamiondžije upozoravaju na kolaps transporta

Blokade granica zbog EES sistema: Kamiondžije upozoravaju na kolaps transporta

Vreme pre 14 minuta
Krivična prijava protiv Jovine gimnazije u Novom Sadu zbog sprečavanja sindikalnog organizovanja

Krivična prijava protiv Jovine gimnazije u Novom Sadu zbog sprečavanja sindikalnog organizovanja

Danas pre 15 minuta
Macut predao non-pejper sa rešenjem za prevoznike fon Bekeratu

Macut predao non-pejper sa rešenjem za prevoznike fon Bekeratu

Danas pre 20 minuta
MOL preuzima većinski udeo u NIS-u: Potpisan okvirni sporazum sa Gaspromom, čeka se OFAC

MOL preuzima većinski udeo u NIS-u: Potpisan okvirni sporazum sa Gaspromom, čeka se OFAC

Blic pre 0 minuta