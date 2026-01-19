Vlada Srbije: Macut ambasadoru EU predložio rešenje za problem srpskih kamiondžija u Šengenu

Premijer Srbije Đuro Macut danas je ambasadoru EU Andreasu fon Bekeratu predložio rešenje problema o ograničenom boravku srpskih profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Macut je rekao da ograničenje od šest meseci, koje inače važi za sve putnike u Šengen, "dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da im je omogućeno da obavljaju poslove prevoza putnika i robe samo šest meseci u godini, što je ekonomski neodrživo za poslodavce i ovu profesiju čini neisplativom". On je dodao da je od uvođenja elektronskog sistema kontrole granica ovaj problem eskalirao i preti da u potpunosti parališe rad transportne