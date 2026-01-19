Srbija traži da EU reši problem vozača kamiona uoči najavljene blokade granica

Profesionalni vozači iz zemalja regiona najavili su protest na šengenskim granicama zbog otežanog rada od uvođenja EES sistema.

Smatraju da su procedure sada komplikovanije i duže, kao i da im skraćuju radni boravak u zemljama Evropske unije. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predao je neformalni predlog za rešavanje problema prevoznika sa Zapadanog Balkana šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasu fon Bekeratu, saopštila je 19. januara Vlada Srbije. Navodi se da je na sastanku sa Bekeratom u Beogradu premijer u formi "non-pejpera" dostavio predlog u kom se kao jedno od rešenja nudi