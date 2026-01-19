Šta bi podrazumevale uzvratne carine EU prema SAD, vredne 93 milijarde evra?

Pretnja Donalda Trampa da će uvesti carine za osam evropskih zemalja, ukoliko ne podrže njegov plan o kupovini Grenlanda, došla je kao šok.

Međutim, neočekivan je bio i odgovor Evrope. Američki predsednik rekao je da će od 1. februara uvesti dažbinu od 10 odsto na uvoz u SAD, koja bi od leta porasla na 25 odsto ukoliko se ne postigne dogovor. Nije jasno da li bi se ove carine dodavale na već postojeće dažbine, piše BBC. Francuska i Nemačka – deo grupe od osam zemalja u kojoj su i Velika Britanija, Danska, Norveška, Švedska, Holandija i Finska – saopštile su da bi Evropska unija ( EU) trebalo da bude