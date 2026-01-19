Tramp poslao pismo noveškom premijeru: Više ne osećam obavezu da mislim isključivo na mir

Newsmax Balkans pre 2 sata
Američki predsednik Donald Tramp poručio je norveškom premijeru Jonasu Garu Stereu da „više ne oseća obavezu da razmišlja isključivo o miru“, nakon što mu Norveški Nobelov komitet nije dodelio Nobelovu nagradu za mir.

U pismu upućenom norveškom premijeru, Tramp je ponovo izneo zahtev da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. U zajedničkoj izjavi, osam evropskih zemalja istaklo je da su kao saveznice u NATO posvećene bezbednosti Arktika i da vežba "Arctic Endurance", koju koordinira Danska, ne predstavlja pretnju, uz poruku pune solidarnosti sa Danskom i stanovnicima Grenlanda.Tramp je u pismu koje je poslao norveškom premijeru ponovio zahtev da Sjedinjene
