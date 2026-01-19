Evropska unija je postala strateški ranjiva zbog odbacivanja ruskog gasa, izjavio je danas direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev.

Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje da li Evropska unija žali za gasovodima "Severni tok" u trenutku kada raste evropski uvoz gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, prenosi agencija RIA Novosti. Kiril Dmitrijev je reagovao na navode da se Evropska unija priprema da do kraja decenije gotovo polovinu gasa uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država, što bi, prema ocenama, moglo da stvori ozbiljnu stratešku ranjivost za Brisel zbog pogoršanih odnosa sa Vašingtonom.