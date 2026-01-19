"Nismo spremni da budemo ucenjivani": Berlin i Pariz za oštriji odgovor Vašingtonu zbog carina i Grenlanda

Nemački ministar finansija i vicekancelar Lars Klingbajl pružio je snažnu podršku Francuskoj u pozivu da Evropska unija pripremi oštar trgovinski odgovor na najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, povezane sa pritiscima u vezi sa Grenlandom.

Govoreći u Berlinu, gde se pojavio zajedno sa francuskim ministrom finansija, Klingbajl je poručio da bi EU trebalo da bude spremna da aktivira mehanizme za odgovor na ekonomsko ucenjivanje. Prema njegovim rečima, Unija već ima pravno uspostavljen alat za takve situacije, koji uključuje veoma osetljive mere prema trećim zemljama. "Postoji evropski, pravno utemeljeni instrument za reagovanje na ekonomsku ucenu i sada treba razmotriti njegovu primenu“, rekao je