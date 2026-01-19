Plivanje za časni krst u Srpskoj

Širom Srpske u rekama i jezerima plivalo se za Časni krst. Banjalučanin Dalibor Kajiš prvi je doplivao do Časnog krasta u rijeci Vrbas u Banjaluci povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja. U plivanju za Časni krst učestvovala su 33 plivača.

Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ (STF) Plivanju je prethodila bogojavljenska litija koja je krenula ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja, kao i Sveta arhijerejska liturgija. Plivanju za Časni krst prisustvivali su srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Osamnaestogodišnji Vukašin Pauković prvi je među 12 učesnika doplivao do Časnog krsta na gradskoj plaži Ada u Novom Gradu, na ušću