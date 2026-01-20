"Ovo je uvreda"; A najgore možda tek dolazi

B92 pre 56 minuta
"Ovo je uvreda"; A najgore možda tek dolazi

Ne možemo izostaviti mogućnost da upotrebimo vojne snage na arktičkoj teritoriji, iako je malo verovatno da će do nje doći, izjavio je danas premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

On je istakao da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Rojters. Govoreći o fotomontaži koju je ranije danas američki predsednik Donald Tramp objavio na svom nalogu na mreži Truth Social, a na kojoj se vide Tramp, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda, Nilsen je rekao da je reč o ''nepoštovanju''. Ranije danas danska premijerka Mete
