Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Beta pre 47 minuta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa Grenlandom.

Tramp je rekao da je postignut dogovor o sastanku različitih strana u Davosu, u Švajcarskoj, na marginama Svetskog ekonomskog foruma. Nije precizirao ko bi sve trebalo da učestvuje na tom sastanku, prenosi Rojters.

"Kao što sam svima vrlo jasno rekao, Grenland je od ključnog značaja za nacionalnu i svetsku bezbednost. Povratka nema – oko toga se svi slažu!", naveo je Tramp u objavi na mreži Trut soušal (Truth Social).

Tramp je ranije rekao novinarima da će Sjedinjene Američke Države tokom ovonedeljnog Svetskog ekonomskog foruma razgovarati o preuzimanju Grenlanda, jer Danska, prema njegovim rečima, nije u stanju da zaštiti tu teritoriju.

(Beta, 20.01.2026)

Povezane vesti »

Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Insajder pre 7 minuta
'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

BBC News pre 32 minuta
Tramp razgovarao sa Ruteom o Grenlandu, najavljen sastanak u Davosu

Tramp razgovarao sa Ruteom o Grenlandu, najavljen sastanak u Davosu

Nova pre 27 minuta
Tramp razgovarao sa Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Tramp razgovarao sa Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Serbian News Media pre 52 minuta
Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Radio sto plus pre 27 minuta
Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Serbian News Media pre 47 minuta
Tramp objavio Makronovu poruku i poziv za samit G7 u Parizu

Tramp objavio Makronovu poruku i poziv za samit G7 u Parizu

Serbian News Media pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORojtersGrenlandDonald TrampDavos

Svet, najnovije vesti »

Vučić: Lajen u Davosu istakla želju EU za nezavisnost, očekuje se odgovor Trampa

Vučić: Lajen u Davosu istakla želju EU za nezavisnost, očekuje se odgovor Trampa

RTV pre 17 minuta
Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Tramp razgovarao s Ruteom o Grenlandu, najavio sastanak o tome i u Davosu

Insajder pre 7 minuta
Tramp preti carinama od 200 odsto na francuska vina, jer je Makron odbio da bude u "Odboru za mir"

Tramp preti carinama od 200 odsto na francuska vina, jer je Makron odbio da bude u "Odboru za mir"

N1 Info pre 7 minuta
Vučić iz Davosa: Trgovinske tenzije i globalne promene utiču i na Srbiju

Vučić iz Davosa: Trgovinske tenzije i globalne promene utiču i na Srbiju

NIN pre 22 minuta
"Svet ide u ludom smeru", Vučić iz Davosa: Počeli smo da radimo na planu "Srbija do 2030. godine" (video)

"Svet ide u ludom smeru", Vučić iz Davosa: Počeli smo da radimo na planu "Srbija do 2030. godine" (video)

Blic pre 22 minuta