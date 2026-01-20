Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Beta pre 4 minuta

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će se iz Davosa, gde se održava Svetski ekonomski forum, vratiti sa dobrim vestima za građane Srbije.

"Za Srbiju je mnogo važno i dobre su vesti za građane to što smo uspeli da završimo razgovore s Mađarima i Rusima o NIS-u", navodi se u video poruci Vučića na Instagramu.

On je rekao da u Davosu svi pričaju o dolasku američkog predsednika Donalda Trampa.

"Videćemo kakve će poruke biti", rekao je Vučić. 

(Beta, 20.01.2026)

Povezane vesti »

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Serbian News Media pre 8 minuta
Predsednik u Davosu na brojnim skupovima i diskusijama svetskih lidera

Predsednik u Davosu na brojnim skupovima i diskusijama svetskih lidera

Politika pre 9 minuta
Vučić iz Davosa: Dogovor Rusa i Mađara oko NIS-a dobra vest za Srbiju

Vučić iz Davosa: Dogovor Rusa i Mađara oko NIS-a dobra vest za Srbiju

Pravda pre 53 minuta
Vučić, Tramp i svetska elita u Davosu: O čemu će se razgovarati na Svetskom ekonomskom forumu

Vučić, Tramp i svetska elita u Davosu: O čemu će se razgovarati na Svetskom ekonomskom forumu

B92 pre 39 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Insajder pre 2 sata
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

NIN pre 1 sat
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDonald TrampDavos

Politika, najnovije vesti »

Vučić nema odgovor na studentsku ofanzivu

Vučić nema odgovor na studentsku ofanzivu

Danas pre 14 minuta
Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Vučić: Verujem da ćemo se iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za Srbiju

Beta pre 4 minuta
Pavlović (FPN): Lustracija nije savršen instrument, ali bi u Srbiji mogla da bude lekovita

Pavlović (FPN): Lustracija nije savršen instrument, ali bi u Srbiji mogla da bude lekovita

Beta pre 4 minuta
Miljuš (SSP): EU svakim danom naprednjačke vlasti sve dalja

Miljuš (SSP): EU svakim danom naprednjačke vlasti sve dalja

Beta pre 19 minuta
Lazović (ZLF): EU parlamentarci znaju da u Srbiji postoji alternativa lažnim evrointegracijama

Lazović (ZLF): EU parlamentarci znaju da u Srbiji postoji alternativa lažnim evrointegracijama

Beta pre 19 minuta