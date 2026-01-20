Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija obišli mesto železničke nesreće u Kordobi

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija obišli mesto železničke nesreće u Kordobi

Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija posetili su mesto teške železničke nesreće u mestu Adamuz, u provinciji Kordoba, gde je u iskliznuću dva brza voza poginula najmanje 41 osoba, a više od 100 je povređeno.

Kraljevski par je u Adamuz stigao oko 12.30 časova i posetu započeo u operativnom štabu na samom mestu nesreće, gde su ih dočekali predstavnici vlasti, predvođeni predsednikom vlade Andaluzije Huanmom Morenom. Tokom obilaska, kralja i kraljicu pratili su i prva potpredsednica španske vlade i ministarka finansija Marija Hesus Montero, kao i ministar saobraćaja Oskar Puente, prenosi RTVE. Felipe VI i kraljica Letisija zahvalili su pripadnicima snaga bezbednosti,
