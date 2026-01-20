Dan žalosti u Španiji – fokus istrage vagon broj 6, kralj i kraljica posetili mesto nesreće

Najmanje 41 osoba je poginula u jednoj od najtežih železničkih nesreća u Španiji poslednjih decenija. I dalje se traga za nestalima. Teška mehanizacija stigla na lice meta kako bi podigla dva vagona. Istraga u toku, a resorni ministar poručuje da je prerano za donošenje bilo kakvih zaključaka.

Danas je počela trodnevna žalost u Španiji. Pronađeno je još jedno telo u jednom od vagona voza koji se sudario u nedelju u blizini Adamuza, kod Kordobe. Time je broj žrtava porastao na 41, prenosi El Pais. Spasilačke službe bile su na terenu tokom čitave noći i dalje se pretražuju olupine vagona, a nastavlja se i identifikacija poginulih. Postoje 43 prijave o nestalima, mada se neke mogu odnositi na iste osobe, prenose španski mediji. Povređeno je više od 150