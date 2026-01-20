Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu i poslednjeg proroka Starog zaveta.

Sveti Jovan je poznat kao Preteča, jer je upravo on krstio Isusa Hrista na reci Jordan. Ovaj praznik ima posebno mesto u narodnoj tradiciji, ali i u duhovnom životu vernika, jer simbolizuje čistotu, pokajanje i pripremu za novi početak. Sveti Jovan se u srpskom narodu doživljava kao zaštitnik kumstva, prijateljstva i iskrenih veza među ljudima, zbog čega se na ovaj dan posebna pažnja poklanja odnosima zasnovanim na poverenju i poštovanju. Običaji i narodna