Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

InfoKG pre 2 sata  |  InfoKG
Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu i poslednjeg proroka Starog zaveta.

Sveti Jovan je poznat kao Preteča, jer je upravo on krstio Isusa Hrista na reci Jordan. Ovaj praznik ima posebno mesto u narodnoj tradiciji, ali i u duhovnom životu vernika, jer simbolizuje čistotu, pokajanje i pripremu za novi početak. Sveti Jovan se u srpskom narodu doživljava kao zaštitnik kumstva, prijateljstva i iskrenih veza među ljudima, zbog čega se na ovaj dan posebna pažnja poklanja odnosima zasnovanim na poverenju i poštovanju. Običaji i narodna
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Slavimo Svetog Jovana Krstitelja: Dan za sklapanje kumstva, a ove običaje bi trebalo da ispoštujete

Slavimo Svetog Jovana Krstitelja: Dan za sklapanje kumstva, a ove običaje bi trebalo da ispoštujete

Mondo pre 44 minuta
Danas je Sveti Jovan Krstitelj: Evo koji je običaj davno zaboravljen

Danas je Sveti Jovan Krstitelj: Evo koji je običaj davno zaboravljen

Infozija pre 2 sata
Danas je Sveti Jovan: Pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno se pominje kao zavet

Danas je Sveti Jovan: Pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno se pominje kao zavet

Zrenjaninski pre 2 sata
SPC i njeni vernici slave Svetog Jovana Krstitelja: Koji su običaji za ovaj praznik

SPC i njeni vernici slave Svetog Jovana Krstitelja: Koji su običaji za ovaj praznik

Newsmax Balkans pre 2 sata
Danas je Sveti Jovan i on se obeležava još 3 puta u godini. Srećna slava svima koji slave! Sveti Jovan Sveti Jovan je primer…

Danas je Sveti Jovan i on se obeležava još 3 puta u godini. Srećna slava svima koji slave! Sveti Jovan Sveti Jovan je primer čvrste i nepokolebljive vere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti.

Volim Zrenjanin pre 2 sata
DANAS SE SLAVI SVETI JOVAN KRSTITELJ

DANAS SE SLAVI SVETI JOVAN KRSTITELJ

Ozon pre 2 sata
Sveti Jovan Krstitelj: Mrsna je slava, ali ovu hranu danas nikako ne treba jesti

Sveti Jovan Krstitelj: Mrsna je slava, ali ovu hranu danas nikako ne treba jesti

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ: Košava najjača za vikend, jače padavine očekuju se od 25. januara

RHMZ: Košava najjača za vikend, jače padavine očekuju se od 25. januara

Insajder pre 4 minuta
ANEM: Ispitati mejl u kome se preuzima odgovornost za gašenje Instagram naloga pojedinih medija

ANEM: Ispitati mejl u kome se preuzima odgovornost za gašenje Instagram naloga pojedinih medija

Beta pre 14 minuta
Koliko penzionera u Srbiji ima penziju veću od 200.000 dinara?

Koliko penzionera u Srbiji ima penziju veću od 200.000 dinara?

Kamatica pre 4 minuta
Kako nas vreme očekuje u februaru, martu i aprilu

Kako nas vreme očekuje u februaru, martu i aprilu

RTV pre 14 minuta
Fašizam, ovde i sada!

Fašizam, ovde i sada!

Peščanik pre 9 minuta