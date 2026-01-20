Danas je Sveti Jovan i on se obeležava još 3 puta u godini. Srećna slava svima koji slave! Sveti Jovan Sveti Jovan je primer čvrste i nepokolebljive vere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti.

Volim Zrenjanin pre 48 minuta
Danas je Sveti Jovan i on se obeležava još 3 puta u godini. Srećna slava svima koji slave! Sveti Jovan Sveti Jovan je primer…

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas 20. januara slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordanu.

Posle Nikoljdana i Đurđevdana ovo je svetitelj koji se kod Srba najviše poštuje i slavi. Jovan je u reci Jordanu krštavao svakoga ko se pokajao. Živeo je jednostavno i asketski hraneći se insektima i medom divljih pčela, a odevao se u haljinu od kamilje dlake. Sveti Jovan se praznuje više puta u godini:
