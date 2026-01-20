DANAS SE SLAVI SVETI JOVAN KRSTITELJ

Ozon pre 3 sata
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan.

Posle Nikoljdana i Đurđevdana, ovo je slava svetitelja koji se kod Srba najviše poštuje i slavi. Jovan je u reci Jordan krštavao svakoga ko se pokajao. Živeo je jednostavno i asketski hraneći se insektima i medom divljih pčela, a odevao se u haljinu od kamilje dlake. Praznik Sveti Jovan Krstitelj, koji 20. januara slavi Srpska pravoslavna crkva, posvećen je Isusovom rođaku, poznatom kao Jovan Preteča. Jovan se zove Krstitelj jer je, po verskom učenju, krstio Isusa
Slavimo Svetog Jovana Krstitelja: Dan za sklapanje kumstva, a ove običaje bi trebalo da ispoštujete

Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

SPC i njeni vernici slave Svetog Jovana Krstitelja: Koji su običaji za ovaj praznik

Danas je Sveti Jovan Krstitelj: Evo koji je običaj davno zaboravljen

Danas je Sveti Jovan: Pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno se pominje kao zavet

Danas je Sveti Jovan i on se obeležava još 3 puta u godini. Srećna slava svima koji slave! Sveti Jovan Sveti Jovan je primer…

Sveti Jovan Krstitelj: Mrsna je slava, ali ovu hranu danas nikako ne treba jesti

