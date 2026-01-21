Devizni penzioneri da dokažu da su živi: Moraju da donesu specijalno overen papir

Korisnici austrijske penzije sa prebivalištem u Srbiji obavezni su da i ove godine podnesu "Potvrdu o životu" sa overenim svojeručnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Overavanje ove potvrde je u direkciji i svim filijalama Fonda PIO besplatno a za overu je potrebno doći lično i poneti ličnu kartu. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) je naveo da je potvrdu potrebno dostaviti najkasnije do kraja maja. Ukoliko je penzioner teško pokretan ili nepokretan, može se obratiti ordinirajućem lekaru, kod koga se leči, radi izdavanja lekarskog uverenja kojim se utvrđuje da zbog zdravstvenih problema ne može da dođe