Korisnici austrijske penzije u Srbiji potvrdu o životu treba da dostave do kraja maja

Overa Potvrde o životu u Direkciji i svim filijalama Fonda PIO je besplatna

Кorisnici austrijske penzije sa prebivalištem u Srbiji u obavezi su i ove godine da podnesu Potvrdu o životu sa overenim svojeručnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje dostave najkasnije do kraja maja, saopštio je danas Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Overa Potvrde o životu u Direkciji i svim filijalama Fonda PIO je besplatna, prenosi Beta. U Srbiji trenutno živi oko 25.000 korisnika austrijskih penzija. Austrija i Srbija su oktobra
