Više stotina policajaca izbacilo sve sa novosadskog Filozofskog

Beta pre 49 minuta

Više stotina policajaca, Žandarmerije i Interventne jedinice, u opremi za razbijanje demonstracija izbacilo je večeras sve okupljene građane, studente i zaposlene iz Filozofskog faklteta u Novom Sadu, koji su od podneva blokirali zgradu te visokoškolske ustanove. 

Oni su se okupili jer je profesorki Jeleni Kleut, koju Senat prethodno nije birao u zvanje redovne profesorke, danas i zvanično uručio otkaz.

Među izbačenima iz zgrade fakulteta bila je i profesorka Kleut, a protest koji je potom organizovan ispred fakulteta je završen dva sata kasnije.

Do reakcije policije je došlo nakon razgovora sa dekanom fakulteta Milivojem Alanovićem, koji je prethodno i pozvao policiju da uđe na fakultet.

Nakon razgovora sa policijom, on se okupljenima obratio, a zatim i policajac koji je pozvao okupljene da se raziđu i okončaju blokadu. 

Nakon što se to nije desilo, prvo je ušlo tridesetak pripadnika Interventne jedinice, bez opreme za razbijanje demonstracija, koji su okružili okupljene, da bi nakon ponovnog naređenja da se raziđu, što okupljeni ponovo nisu učinili, u zgradu fakulteta ušlo više od 300 policajaca sa opremom za razbijanje demonstracija.

Oni su blokirali vrata i izgurali okupljene napolje. Tokom guranja došlo je i do upotrebe sile, moglo se zaključiti po jaucima studenata koje je policija gurala ka izlazu. 

Nakon petnaestak minuta, svi okupljeni, kao i novinari, napustili su zgradu. 

Na stotinak metara od ulaza fakulteta formiran je kordon, tako da je zgradi mogla da priđe samo policija.

Reporterka Nove S Nataša Kovačev izjavila je za agenciju Beta da su je policajci prilikom intevencije priklještili na vrata u tom naguravanju, a novinar "Blokada info" Uglješa Surdučki da mu je izbijen vazduh kada su ga policajci pritisnuli štitom.

Nakon što učesnici protesta izbačeni iz zgrade, okupljeni su prvo predložili da se upute ka sedištu vladajuće Srpske napredne stranke u Stražilovskoj, gde se jedan deo okupljenih i uputio, ali su se ubrzo vratili u Kampus zbog informacije da još policije dolazi ka fakultetu.

Deo demonstranata na sat vremena blokirao raskrsnica Bulevara cara Lazara i Zorana Đinđića, sprečivši više policijskih vozila da prođu i da se dodatne snage policije pridruže onima kojii su već bili kod Kampusa.

Nakon toga su se okupljeni vratili do kordona, koji je ponovo uspostavljen, a protest je ubrzo zvanično i okončan, nakon što je jedan od organizatora pozvao ljude da se raziđu. 

"Nećemo stati sve dok Jelena Kleut ne bude vraćena na fakultet i dok ne budemo imali slobodan Univerzitet. Vidimo se i sutra", reči su jednog od studenata kojima je završeno današnje protesno okupljanje ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Dekan tražio od studenata da prekinu blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović je od studenata koji su blokirali tu zgradu zbog otpuštanja vanredne profesorke Jelene Kleut, tražio da prekinu blokadu.

On im je rekao da Filozofski fakultet nema pravne mogućnosti da vrati Kleut na posao i da ona treba da se obrati Upravnom sudu.

To je izazvalo negodovanje okupljenih, nakon čega se dekan povukao.

Studenti su doneli dušeke, posteljinu i jastuke u hol fakulteta i najavili da planiraju da tu prenoće.

Skup podrške bivšoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut koja je danas zvanično dobila otkaz, počeo je u 12 časova u zgradi Fakulteta uz poruku "Ako Kleut ne predaje, niko neće".

Uručenjem rešenja o otkazu ona je i formalno ostala bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi.

U rešenju u koje je imala uvid agencija Beta piše da je radni odnos te profesorke Komunikologija prestao 20. januara "usled isteka roka na koji je zasnovan".

 

Policija došla na Filozofski fakultet u Novom Sadu nakon poziva dekana
 
Na poziv dekana Milivoja Alanovića danas su na Filozofski fakultet u Novom Sadu u 16 časova ušla četiri policajca.

Dekan ih je sačekao ispred fakulteta, sproveo kroz hol i ušao sa njima u prostorije dekanata, javio je reporter agencije Beta.

Studenti i građani, koji od podneva blokiraju zgradu te ustanove, negodovali su dok je Alanović prolazio kroz hol sa pripadnicima policije.

Alanović je od studenata, koji su blokirali zgradu zbog otpuštanja vanredne profesorke Jelene Kleut, u više navrata tražio da prekinu blokadu.

Skup podrške profesorki Jeleni Kleut, koja je danas zvanično dobila otkaz, počeo je u 12 časova u zgradi Fakulteta uz poruku "Ako Kleut ne predaje, niko neće".

Uručenjem rešenja o otkazu ona je i formalno ostala bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi.

U rešenju u koje je imala uvid agencija Beta piše da je radni odnos te profesorke Komunikologija prestao 20. januara "usled isteka roka na koji je zasnovan".

Tokom avgusta i septembra 2025. godine policija je boravila skoro mesec dana na novosadskom Filozofskom fakultetu.

(Beta, 21.01.2026)

