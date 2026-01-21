Beograd kao glavno čvorište za letove u Jugoistočnoj Evropi

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Beograd kao glavno čvorište za letove u Jugoistočnoj Evropi

U 2025. oboreni rekordi

Kompanija Vinci, koncesionar Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, postupno ide ka tome da Beograd uspostavi kao glavno čvorište u Jugoistočnoj Evropi, rekao je generalni direktor tog aerodroma Šivoan Rem (Sivoan Rem). „Za beogradski aerodrom prošla godina je bila rekordna jer je njegove usluge koristilo 8,9 miliona putnika, a broj poletanja i sletanja dostigao je 89.500 i takav rast saobraćaja opravdava odluku o širenju i modernizaciji kapaciteta“, kazao je Rem za
