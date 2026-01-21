Mali: "Srbija prvi put objedinila rad tri najvažnije institucije na domaćem tržištu kapitala, želimo da ulažemo u regionalne berze"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa predstavnicima Atinske berze i "Juronekst grupacije" koji borave u poseti Beogradu i istakao da je tržište kapitala jedan od stubova daljeg razvoja domaće ekonomije navodeći da država želi da ulaže i u regionalne berze poput onih u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

"Juronekst je panevropska globalna berza koja je većinski vlasnik u osam najvećih evropskih berzi. Želimo da više sarađuju sa nama i Beogradskom berzom, želimo da dovedemo njihove investitore i predstavimo naša preduzeća i naše proizvode", rekao je Mali nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti. Ministar je istakao da je Srbija prvi put
