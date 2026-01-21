Mali: Sve institucije tržišta kapitala konačno pod istim krovom

Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti

Ministar finansija Siniša Mali obišao je danas novoizgrađenu zgradu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti, a koje su prvi put pod jednim krovom što će omogućiti njihovu bolju komunikaciju, kao i brži i efikasniji rad. Mali je ove institucije, smeštene na Prokopu, obišao sa predstavnicima Atinske berze i Euronext grupacije, sa kojima se prethodno sastao, saopšteno je iz Ministarstva