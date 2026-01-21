Selektor Stevanović posle poraza Srbije od Crne Gore: Pala je malo motivacija, ide sve kako treba

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović bio je miran posle poraza od Crne Gore u poslednjem kolu E grupe Evropskog prvenstva.

Olimpijski prvak je poražen rezultatom 15:13 u meču koji nije imao rezultatski značaj. Domaćin turnira je obezbedio prvo mesto u grupi uoči utakmice sa Crnom Gorom posle trijumfa Mađarske nad Španijom nakon peteraca. – Želeli smo da pobedimo i ovaj meč, ali je posle meča Mađarske i Španije pala malo motivacija. Pokušali smo da sačuvamo naše najbolje igrače, da odigraju manje minuta, što nikako ne umanje pobedu Crne Gore. Zasluženo su slavili – rekao je Stevanović