Selektor Stevanović posle poraza Srbije od Crne Gore: Pala je malo motivacija, ide sve kako treba

Danas pre 1 sat  |  N. R.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović bio je miran posle poraza od Crne Gore u poslednjem kolu E grupe Evropskog prvenstva.

Olimpijski prvak je poražen rezultatom 15:13 u meču koji nije imao rezultatski značaj. Domaćin turnira je obezbedio prvo mesto u grupi uoči utakmice sa Crnom Gorom posle trijumfa Mađarske nad Španijom nakon peteraca. – Želeli smo da pobedimo i ovaj meč, ali je posle meča Mađarske i Španije pala malo motivacija. Pokušali smo da sačuvamo naše najbolje igrače, da odigraju manje minuta, što nikako ne umanje pobedu Crne Gore. Zasluženo su slavili – rekao je Stevanović
