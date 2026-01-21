Srbija doživela prvi poraz na Evropskom prvenstvu, predstoji polufinale

Danas pre 37 minuta  |  V. R.
Vaterpolisti Srbije izgubili su u poslednjem meču grupe E Evropskog prvenstva od selekcije Crne Gore rezultatom 15:13 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3).

Delfini su pre početka samog duela obezbedili plasman u polufinale kao prvoplasirani tim iz grupe, dok Crna Gora nije imala šanse za plasman među četiri najbolje ekipe, pa su rasterećeni pritiska pružili najbolju partiju tokom šampionata. Za izabranike Uroša Stevanovića predstoji polufinale, koje Srbija igra u petak, potiv boljeg iz meča Italija – Hrvatska, koji je na programu u sredu od 18 časova. Prvi polufinalni par čine selekcije Grčke i Mađarske. Tokom prve
