Vlast se priprema za „dan posle“: Opozicija u Skupštini o amandmanima na Mrdićeve zakone

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su popodne raspravu o amandmanima na 25 zakonskih predloga koje je predložila vlast, uz kritike opozicije.

Raspravlja se o amandmanima na 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune pet pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić. Poslanica Pokreta slobodnih građana Ana Oreg ocenila je da je amandaman koji je predložila poslanica SNS-a usmeren na obustavljanja istraga Tužilaštva za organizovani kriminal, a koje su, kako tvrdi, povezene s predstavnicima vlasti. Kazala je da se tim amandamnom vlast