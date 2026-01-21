Završena današnja sednica Skupštine, nastavak u četvrtak

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je nešto posle 18 časova, a nastavak je najavljen za sutra od 10 časova.

Poslanici opozicionih poslaničkih grupa u tokom današnje sednice izneli više zamerki na predložene izmene i dopune pravosudnih zakona, dok predlagač tih izmena, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić smatra da su one predložene u interesu građana Srbije. Poslanici su nešto posle 12 sati završili načelni pretres tačaka dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima. Uglavnom su se javljali poslanici vlasti koji su hvalili predložene izmene