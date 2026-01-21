Grenel: Vučić da sledi američki, a ne evropski put

Insajder pre 1 sat
Grenel: Vučić da sledi američki, a ne evropski put

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel pozvao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da sledi američki, a ne evropski put.

„Evropa je u nevolji - vaše ekonomije guši Brisel. Inovacije su skoro mrtve. Kompanije ne rastu unutar Evrope. Vučić bi trebalo da sledi put SAD, a ne evropski put“, napisao je Grenel na društvenoj mreži Iks. Grenel je na taj način reagovao na izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je saopštila da je danas u Davosu sa Vučićem razgovarala o reformama koje su Srbiji potrebne da bi čvrsto ostala na evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta.
