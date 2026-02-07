Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o obnavljanju ekonomske saradnje između dve zemlje.

"Rusi i Amerikanci mogu da razgovaraju o nekim pitanjima koja se tiču Ukrajine iza leđa Ukrajine", izjavio je Zelenski i dodao da postoji mogućnost potpisivanja dokumenata između američke i ruske strane, prenosi agencija UNIAN. Zelenski je rekao da Ukrajina nije upoznata sa svim bilateralnim ekonomskim ili poslovnim sporazumima između Rusije i SAD, ali je potvrdio da zvanični Kijev dobija "neke informacije o tome". "Na primer, obaveštajne službe su mi pokazale