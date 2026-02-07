Stav Ukrajine u vezi sa eventualnim povlačenjem iz Donbasa nakon pregovora u Abu Dabiju ostaje nepromenjen, istakao je šef kijevskog režima.

Sjedinjene Američke Države teže okončanju sukoba u Ukrajini do leta i, po svemu sudeći, vršiće pritisak na Kijev kako bi taj cilj bio postignut, izjavio je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski, prenosi agencija UNIAN. "SAD predlažu da se rat okonča pre početka leta i, verovatno, će vršiti pritisak u skladu s tim rasporedom... Zašto baš do leta? Kako mi to razumemo, na to utiču njihova unutrašnja pitanja, koja će im tada postati još aktuelnija", naglasio je on,