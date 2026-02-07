Puls planete u 21 sat: Epstajnovi fajlovi, imena, veze i novi skandali

Još jedna sedmica napetosti u Zaljevu. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su indirektne razgovore u Omanu o nuklearnom programu Teherana, mesecima nakon američkih napada na iranske objekte.

Sa nosačem aviona USS Abraham Lincoln i dodatnim snagama u regionu, SAD imaju značajnu vojnu moć, ali ishod u Iranu i dalje je neizvjestan. Američko ministarstvo pravde objavilo je tri miliona stranica dokumenata, 2.000 videozapisa i 180.000 fotografija u najnovijem otkrivanju informacija o Džefriju Epstajnu. Dokumenti otkrivaju šta je vlada znala o seksualnom zlostavljanju maloljetnica i Epsteinovim vezama s bogatima i moćnima. Da li slijedi nova era globalne