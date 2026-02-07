Puls planete u 21 sat: Epstajnovi fajlovi, imena, veze i novi skandali

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Još jedna sedmica napetosti u Zaljevu. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su indirektne razgovore u Omanu o nuklearnom programu Teherana, mesecima nakon američkih napada na iranske objekte.

Sa nosačem aviona USS Abraham Lincoln i dodatnim snagama u regionu, SAD imaju značajnu vojnu moć, ali ishod u Iranu i dalje je neizvjestan. Američko ministarstvo pravde objavilo je tri miliona stranica dokumenata, 2.000 videozapisa i 180.000 fotografija u najnovijem otkrivanju informacija o Džefriju Epstajnu. Dokumenti otkrivaju šta je vlada znala o seksualnom zlostavljanju maloljetnica i Epsteinovim vezama s bogatima i moćnima. Da li slijedi nova era globalne
(Foto) Vašington upravo poslao jasnu poruku! Moćna flota SAD već se približava: nakon napetih pregovora tenzije ne prestaju da…

Blic pre 48 minuta
Tramp: Iran izgleda veoma zainteresovan za dogovor, razgovori bili veoma dobri

Kurir pre 48 minuta
Zelenski: SAD žele kraj sukoba u Ukrajini do leta

Pravda pre 1 sat
Puklo je; Rusija i Amerika sklapaju sporazume Ukrajini iza leđa?!

B92 pre 3 sata
Zelenski: Rusija pokušava da zaključi bilateralni sporazum sa SAD

RTV pre 5 sati
Kijev "pušten niz vodu": Vašington i Moskva potpisuju "saradnju od 12 biliona dolara"

Pravda pre 4 sati
"Razgovaraju iza leđa Ukrajine" Zelenski besan zbog sporazuma između Rusije i SAD

Večernje novosti pre 4 sati
(Video) Šok priznanje bivšeg agenta CIA: "Prisluškujemo preko TV-a još od 80-tih, prate se telefoni, automobili, svaki vaš…

Blic pre 13 minuta
Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Danas pre 9 minuta
„Evropa je razlog zašto Putin neće stati“: Kako se „diplomatski ples“ nastavlja u kojem je Ukrajina izmučena, Vašington i…

Danas pre 19 minuta
Politiko pojašnjava proceduru: Kako smeniti britanskog premijera Starmera u pet koraka

Danas pre 19 minuta
Predsednik ekstremno desničarske stranke u Francuskoj podržao Marin Le Pen

Danas pre 2 sata