Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir
Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je na mreži „X“ da je američki predsednik Donalnd Tramp poslao poziv Kosovu da bude jedna od zemalja osnivača budućeg Odbora za mir, piše N1. „Duboko sam počastvovana ličnim pozivom predsednika Donalda Trampa da predstavljam Republiku Kosovo kao osnivača Odbora za mir, stojeći rame uz rame sa Sjedinjenim Državama u težnji ka bezbednijem svetu“, objavila je Osmani. Ona je istakla da je Trampova inicijativa „istorijska“,
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Kosovo prihvatilo poziv da se pridruži Trampovom „Odboru za mir“

Kosovo prihvatilo poziv da se pridruži Trampovom „Odboru za mir“

Vreme pre 21 minuta
Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

N1 Info pre 1 sat
Priština dobila Trampov poziv

Priština dobila Trampov poziv

Vesti online pre 1 sat
Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Nova pre 1 sat
Tramp pozvao Vjosu Osmani da predstavlja Prištinu u Odboru za mir

Tramp pozvao Vjosu Osmani da predstavlja Prištinu u Odboru za mir

RTS pre 1 sat
Tramp pozvao Vjosu Osmani u Odbor za mir

Tramp pozvao Vjosu Osmani u Odbor za mir

Danas pre 1 sat
Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoDonald TrampVjosa Osmani

Svet, najnovije vesti »

Srbija se nije uskladila sa odlukama EU o Rusiji, Ukrajini i Belorusiji

Srbija se nije uskladila sa odlukama EU o Rusiji, Ukrajini i Belorusiji

Beta pre 7 minuta
Globalni izazovi na agendi Davosa: "Treba dobro slušati Trampov govor, nema tu previše tumačenja"

Globalni izazovi na agendi Davosa: "Treba dobro slušati Trampov govor, nema tu previše tumačenja"

Euronews pre 46 minuta
Moćna oluja 'Hari' zahvatila Siciliju: Talasi kao cunami, nosili sve

Moćna oluja 'Hari' zahvatila Siciliju: Talasi kao cunami, nosili sve

BBC News pre 7 minuta
Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

RTV pre 51 minuta
Kosovo prihvatilo poziv da se pridruži Trampovom „Odboru za mir“

Kosovo prihvatilo poziv da se pridruži Trampovom „Odboru za mir“

Vreme pre 21 minuta