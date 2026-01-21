Priština dobila Trampov poziv

Vesti online pre 4 sati  |  Fonet (A. S.)
Priština dobila Trampov poziv

Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je danas da je Kosovo dobilo poziv američkog predsednika Donalda Trampa da bude deo Odbora za mir, “kao član osnivač – rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama”.

“Duboko sam počastvovana ličnim pozivom predsednika Trampa da predstavljam Republiku Kosovo u Bordu mira, kao osnivačka članica, rame uz rame sa SAD u misiji za bezbedniji svet”, navela je Vjosa Osmani na Fejsbuku, prenosi Kim radio. Prema njenim rečima, hrabar lider ne govori samo o miru – on ga gradi. “Upravo to predsednik Tramp čini kroz ovu istorijsku inicijativu. Kao što je Amerika donela mir Kosovu, danas Kosovo stoji kao njen nepokolebljivi saveznik da taj
