Priština dobila Trampov poziv

Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je danas da je Kosovo dobilo poziv američkog predsednika Donalda Trampa da bude deo Odbora za mir, “kao član osnivač – rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama”.

“Duboko sam počastvovana ličnim pozivom predsednika Trampa da predstavljam Republiku Kosovo u Bordu mira, kao osnivačka članica, rame uz rame sa SAD u misiji za bezbedniji svet”, navela je Vjosa Osmani na Fejsbuku, prenosi Kim radio. Prema njenim rečima, hrabar lider ne govori samo o miru – on ga gradi. “Upravo to predsednik Tramp čini kroz ovu istorijsku inicijativu. Kao što je Amerika donela mir Kosovu, danas Kosovo stoji kao njen nepokolebljivi saveznik da taj