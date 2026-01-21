Dečak poginuo u parku u Rusiji Deo izloženog tenka pao na njega i usmrtio ga (foto)

U Jakutiji, republici koja se nalazi na ruskom Dalekom istoku, istražuju se okolnosti smrti maloletnika u multimedijalnom parku.

Tragedija se dogodila u multimedijalnom parku „Rusija - Moja istorija“ u Jakutsku, gde je izložena vojna oprema. Prema dosadašnjim informacijama, šesnaestogodišnjak je ušao u tenk kroz donji otvor, nakon čega je jedan od delova konstrukcije pao na njega. Preminuo je na licu mesta, saopštila je pres služba Tužilaštva Republike Jakutije. Lokalni mediji pišu da je šesnaestogodišnjak otkinuo nosač koji je držao cev tenkovskog topa, nakon čega je cev pala i ubila ga.