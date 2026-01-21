Horor u Rusiji: Dečaka zdrobio tenk na izložbi

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Horor u Rusiji: Dečaka zdrobio tenk na izložbi

Jedan dečak je smrtno stradao nakon što ga je zdrobio tenk koji je bio izložen na ruskoj izložbi vojne opreme zaplenjene u Ukrajini.

Incident se dogodio u ruskom gradu Jakutsku u utorak, nakon što je 16-godišnjak bio prignječen teškom, pokretnom metalnom komponentom unutar tenka, što je dovelo do njegove trenutne smrti, saopštio je gradonačelnik Jevgenij Grigorjev. Tinejdžer i još jedan dečak, star 17 godina, popeli su se u tenk kroz otvor u delu za motor nakon što je jedan panel bio uklonjen. Veruje se da je 16-godišnjak odvojio nosač koji je držao topovsku cev tenka, nakon čega je ona pala i
