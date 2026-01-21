FOTO: Izgoreo kabinet tužioca TOK-a koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Jedna kancelarija koja je oštećena u požaru na poslednjem spratu zgrade Specijalnog suda u Beogradu, koje koristi Tužilaštvo za organizovani kriminal, jeste i ona tužioca koji radi na istrazi u slučaju "Nadstrešnica".

Portal Nova.rs objavio je fotografiju na kojoj se vidi šta je ostalo od kabineta jednog od tužilaca koji radi na finansijskoj istrazi u slučaju "Nadstrešnica". Zaposleni su uspeli da na vreme iznesu ovaj, ali i ostale predmete. Zasad nije poznato kako je došlo do požara, piše portal Nova.rs, a istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Plamen i dim najpre su se pojavili na plafonu kabineta na poslednjem spratu, a zahvaljujući brzoj reakciji kako