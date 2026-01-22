Hurkač i Menšik bez greške

Ruski teniser Karen Hačanov izborio je treću rundu Australijan Opena, pošto je eliminisao Nišeša Basavaredija 6:1, 6:4, 6:3.

Hačanov je bez velikih problema dobio meč drugog kola, koji je trajao nepuna dva sata. Rus je Amerikancu dozvolio ukupno osam gemova za ceo meč, a sigurnom igrom obezbedio je naredno kolo, gde će mu rival biti bolji iz dvoboja Baes - Darderi. U nastavak takmičenja u Melburnu plasirao se i Jakub Menšik, koji je posle tri seta bio bolji od Špnaca Rafaela Đodara - 6:2, 6:4, 6:4, za ravno dva sata tenisa. Menšikov naredni protivnik biće pobednik duela Hurkač - Kvin.
