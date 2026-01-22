Na današnji dan, 22. januar

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 22. januar

Danas je četvrtak, 22. januar, 22. dan 2026. Do kraja godine ima 343 dana, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1440 - Rođen je veliki moskovski knez Ivan III Vasiljevič, nazvan Ivan Veliki. Oslobodio je Rusiju vazalstva odbivši da Mongolima plaća danak, ojačao monarhiju i okončao "prikupljanje ruskih zemalja". Posle dolaska na vlast 1462. priključio je Rusiji više kneževina, uključujući Tver, Rostov i Novgorod, a 1480. oslobodio se mongolske prevlasti. Nastojao je da ojača centralnu vlast i 1497. izdao je jedinstven "Sudbenik" za celu Rusiju. Započeo je zidanje moskovskih
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 32 minuta
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 1 sat
Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 1 sat
Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Radar pre 2 sata