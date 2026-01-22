Završen protest u Novom sadu, studenti poručili: vidimo se i sutra

Protest studenata i zaposlenih Univerziteta u Novom Sadu završen je večeras ispred tamošnjeg Pravnog fakulteta, gde su organizatori pred više stotina okupljenih poručili da se "vidimo sutra i svaki naredni dan".

Učesnici nisu naveli vreme ili lokaciju sutrašnjeg protesta.

Okupljeni su pre toga proveli oko 20 minuta na Pravnom, gde su slično kao i na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (DIF), gde su pravili buku i tražili da im se obrati profesor Bojan Tubić.

Njega studenti takođe smatraju odgovornim za otkaz koji je dobila profesorka novosadskog Filozofskog, jer je on podneo prigovor za njen izbor u zvanje redovnog profesora.

Takođe su novinarima rekli da smatraju da je on nakon ovoga, "kao kontrauslugu", dobio zvanje sudije Ustavnog suda.

Na protestu nije bilo uniformisane policije, osim saobraćajaca koji su obezbeđivali protok na obližnjim raskrsnicama.