Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Studenti Akademije strukovnih studija zapadne Srbije – odsek Užice organizuju večeras protestnu šetnju, u znak podrške njihovim kolegama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Sa ranijeg protesta studenata u Užicu Foto: Nenad Kovačević Oni su pozvali građane Užica da se okupe u 18 časova, ispred zgrade Skupštine grada. Odatle će zajedno krenuti u protestnu šetnju, ali u pozivu se ne navodi trasa kojom će se kretati. View this post on Instagram – Pozivamo građane Užica da stanu rame uz rame sa nama i našim kolegama iz Novog Sada – piše u objavi studenata ASSZS. Diktatura na vrhuncu: Policija upala na fakultet, tuče studente i profesore