Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Ozon press pre 46 minuta
Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Studenti Akademije strukovnih studija zapadne Srbije – odsek Užice organizuju večeras protestnu šetnju, u znak podrške njihovim kolegama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Sa ranijeg protesta studenata u Užicu Foto: Nenad Kovačević Oni su pozvali građane Užica da se okupe u 18 časova, ispred zgrade Skupštine grada. Odatle će zajedno krenuti u protestnu šetnju, ali u pozivu se ne navodi trasa kojom će se kretati. View this post on Instagram – Pozivamo građane Užica da stanu rame uz rame sa nama i našim kolegama iz Novog Sada – piše u objavi studenata ASSZS. Diktatura na vrhuncu: Policija upala na fakultet, tuče studente i profesore
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Studenti iz Novog Sada radikalizuju borbu: Pozivaju na bojkot nastave i proteste, pozvali kolege iz Beograda, Niša i…

Studenti iz Novog Sada radikalizuju borbu: Pozivaju na bojkot nastave i proteste, pozvali kolege iz Beograda, Niša i Kragujevca da im se pridruže (VIDEO)

Danas pre 56 minuta
VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

Radio 021 pre 1 sat
Pavle Grbović „razbio“ priču o patriotizmu SNS: Nećete da se sretnete s Piculom, a Vučić se rukuje sa Mladenom Markačem VIDEO…

Pavle Grbović „razbio“ priču o patriotizmu SNS: Nećete da se sretnete s Piculom, a Vučić se rukuje sa Mladenom Markačem VIDEO

Nova pre 1 sat
Na Filozofskom u Novom Sadu od jutros mirno: Studenti novosadskog Univerziteta izglasali bojkot nastave

Na Filozofskom u Novom Sadu od jutros mirno: Studenti novosadskog Univerziteta izglasali bojkot nastave

NIN pre 1 sat
„Gledala sam kako tuku ljude ispred mene“: Studentkinja Nađa za Danas izveštava s prve linije policijskog nasilja u Novom Sadu…

„Gledala sam kako tuku ljude ispred mene“: Studentkinja Nađa za Danas izveštava s prve linije policijskog nasilja u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Plenum na Poljoprivrednom fakultetu, studenti odlučuju o narednim akcijama

Plenum na Poljoprivrednom fakultetu, studenti odlučuju o narednim akcijama

Luftika pre 2 sata
U toku plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu

U toku plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nenad KovačevićNovi SadUžice

Društvo, najnovije vesti »

Otvorene koverte sa prijavama na konkurs za generalnog direktora RTS-a: Biće razmotreno petoro kandidata

Otvorene koverte sa prijavama na konkurs za generalnog direktora RTS-a: Biće razmotreno petoro kandidata

Insajder pre 41 minuta
Pet imena u igri za direktora RTS, među njima i direktorka Tanjuga i suvlasnica TV K1

Pet imena u igri za direktora RTS, među njima i direktorka Tanjuga i suvlasnica TV K1

N1 Info pre 16 minuta
Vladika Grigorije za N1: Jaganjci uvek na kraju pobeđuju vukove, ali taj kraj treba dočekati

Vladika Grigorije za N1: Jaganjci uvek na kraju pobeđuju vukove, ali taj kraj treba dočekati

N1 Info pre 26 minuta
Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Ozon press pre 46 minuta
Rečna policija apeluje na maksimalan oprez zbog leda na plovnim putevima

Rečna policija apeluje na maksimalan oprez zbog leda na plovnim putevima

RTV pre 16 minuta