Nastavljena sednica parlamenta: Pitanja za Selakovića i Stankovića, poslanici i o skraćenju časova

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas zasednje, na čijem je redu i set pravosudnih zakona, postavljanjem pitanja ministarstvima koja bi trebalo pisanim putem da odgovore, kako je to previđeno četvrtkom, u čemu su prednjačili poslanici opozicije.

Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana pitao je zašto ministar kulture Nikola Selaković sopstveni kadar koji je ranije imenovao za direktore za zaštitu spomenika kulture sada optužuje za pronevere, a protiv njih nije podneo krivične prijave. Pajić je pitao i zašto Ministarstvo kulture i Vlada nisu reagovali na pronevere direktora koje su imenovali tokom prethodnih mandata. "Naša je sumnja da se želi da se sakrije da su za to odgovorni prethodni ministri i