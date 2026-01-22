Manja Grčić kandidatkinja za direktorku RTS: Otvoreno 10 prijava

Nedeljnik pre 31 minuta
Manja Grčić kandidatkinja za direktorku RTS: Otvoreno 10 prijava

Danas su otvorene prijave za kandidate za novog generalnog direktora Radio televizije Srbije (RTS).

Kako saznajemo, stiglo je 10 prijava, od kojih je 5 odbijeno. Među prijavljenima je i Manja Grčić, direktorka TV K1 i bivša direktorka TV Prva i B92. OVO SU SVI kandidatI 1. Dejan Stanković 2. Ivica Mit. 3. Bojana Janketić. 4. Boris Miljević. 5. Sladjana Ivančević. 6. Miloš Tanasković 7. Milan Milivojević. 8. Nebojša Tomić 9. Manja Grčić 10. Stanislav Veljković
